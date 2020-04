Zonnebeekse burgemeester wil winkels drie dagen vroeger open: “Voor de overheid een kleine inspanning, maar met veel positieve gevolgen voor de kleine zelfstandigen” Erik De Block

29 april 2020

12u41 0 Zonnebeke Als het van burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980) van Zonnebeke afhangt, gaan in ons land de winkels niet open vanaf maandag 11 mei, maar al op vrijdag 8 mei. “Het is perfect mogelijk om dat veilig te doen”, meent de burgemeester. “En zo kunnen zelfstandigen al een klein deel van hun verlies goed maken.”

Na een lange vergadering kwam de Nationale Veiligheidsraad vrijdag tot een besluit: alle winkels mogen op maandag 11 mei weer open. “Op zondag 10 mei is het Moederdag, maar bloemenwinkels en cadeauwinkels mogen nog niet openen, terwijl grootwarenhuizen en grote winkelketens dat wel mogen. Dat is oneerlijke concurrentie en broodroof”, vindt de burgemeester. “Mensen mogen sporten en fietsen, maar fietsenhandelaars mogen geen fietsen verkopen. Mijn echtgenote en ik willen in Zonnebeke een elektrische fiets kopen. Ik kan dat wel online doen, maar ik ga toch wachten omdat ik die e-bikes eerst eens wil uitproberen. Logisch toch?”

Positieve gevolgen

De burgemeester richt zich met zijn voorstel tot de Nationale Veiligheidsraad. “Ik ga hiervoor Vlaams volksvertegenwoordiger en mijn partijgenote Emmily Talpe (Open Vld) uit Ieper aanspreken. Natuurlijk komt de gezondheid op de eerste plaats. Maar neem nu bijvoorbeeld de kleine elektrowinkels in onze gemeente. Die hebben nooit op hetzelfde moment tien klanten in hun winkel, maar in grootwarenhuizen mag alles.”

De burgemeester beseft dat er maar weinig kans is dat zijn vraag wordt ingewilligd. Wetenschappers en experts stellen zelfs voorwaarden opdat de winkels weer open mogen. Het aantal ziekenhuisopnames moet namelijk dalen. De afgelopen dagen gaat het wel de goede richting uit. “Ik ben niet de man die onmogelijke voorstellen doet”, gaat Sioen verder. “Akkoord, drie dagen eerder mogen openen lijkt weinig, maar het zou voor de zelfstandigen een weekend zijn dat ze niet verliezen. Voor klanten zou het ook een opsteker zijn om in deze moeilijke periode weer bij lokale handelaars te kunnen kopen. De winkels drie dagen eerder openen, is voor de overheid een kleine inspanning, maar met financieel veel positieve gevolgen voor kleine zelfstandigen.”