Zondagnamiddag door coronavirus geen Chiro Zonnezee Erik De Block

11 oktober 2020

11u17 0 Zonnebeke Voor de tweede week op rij op zondagnamiddag geen Chiro Zonnezee wegens de sterk stijgende coronabesmettingen in Zonnebeke.

De Aspi’s komen wel samen omdat dit coronaproof kan. Voor alle andere afdelingen is er trouwens ook een tekort aan leiding die niet in quarantaine zit. “We vinden het zeer spijtig, maar doen dit uit voorzorg”, aldus de leidingsploeg over de beslissing.

Een lid van de afdeling Tito testte positief op corona. Alle ouders van de op de startdag aanwezige leden in die afdeling werden meteen op de hoogte gebracht. De Tito’s werden preventief in quarantaine geplaatst en lieten zich testen. Na overleg met het Covidteam van de gemeente, werden ook de ouders van de andere afdeling Rakwi uit dezelfde bubbel op de hoogte gebracht en de nodige maatregelen getroffen