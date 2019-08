Zeventiger doodgestoken bij burenruzie in Zonnebeke AHK & DBEW

22u52 56 Zonnebeke In Zonnebeke is een burenruzie geëscaleerd met een dodelijke afloop tot gevolg. Een man stak zijn buurman neer. De zeventiger overleed ter plaatse in zijn tuin, zo werd bevestigd aan onze redactie.

Slachtoffer Freddy P. uit de wijk Boudewijnpark in Zonnebeke kreeg het donderdagavond aan de stok met een achterbuur. Bij de achterbuur van wie zijn tuin grenst aan die van Freddy P. en enkel gescheiden is door een haag en een dun wandelpadje sloegen de stoppen plots door. Hij stak Freddy P. met een mes neer. De hulpdiensten snelden ter plaatse maar konden het slachtoffer niet meer redden, de man overleed in zijn tuin. Dader P. V. kon door de politie ingerekend worden. Waarom de ruzie zo kon escaleren is nog onduidelijk. “Freddy had wel vaker eens ruzie met de buren hier”, vertellen buurtbewoners. “Tegelijkertijd stond hij ook voor iedereen klaar en ging hij helpen waar hij kon.” Freddy had ook de gewoonte om in zijn tuin vaak luide muziek te draaien. “Ook deze avond was dat opnieuw het geval”, vertellen buurtbewoners. “We zijn dat ondertussen wel al gewoon. Het gaat van muziek van de jaren 60 en 80, tot je je soms op Tomorrowland waant”. Of de luide muziek van slachtoffer Freddy de stoppen bij zijn overbuur heeft doen doorslaan is nog niet duidelijk. De politie en het labo zijn ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. In de wijk Boudewijnpark in Zonnebeke zijn ze geschokt.