Zeventien inwoners besmet met het coronavirus, twaalf ervan zijn bewoners van zorgcentrum Sint-Jozef Erik De Block

16 september 2020

19u00 8 Zonnebeke In Groot-Zonnebeke zijn er momenteel zeventien inwoners besmet met het coronavirus. Het gaat onder meer om twaalf bewoners van het zorgcentrum Sint-Jozef. De andere positieve gevallen situeren zich in twee gezinnen.

“We kunnen niet uitsluiten dat de cijfers de volgende dagen nog zullen stijgen”, waarschuwt burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980). “We volgen dit van zeer nabij op, maar het is cruciaal dat iedereen de maatregelen correct toepast. Dankzij een efficiënte contactopsporing moet dat aantal nog geen reden geven tot paniek. De besmettingen zijn duidelijk afgebakend en situeren zich in drie clusters.”

“Maandag waren er nieuwe testen en blijken er nog eens zes extra bewoners besmet”, aldus directeur Peter Reynaert van het zorgcentrum Sint-Jozef. “Het toenemend aantal is ergens ook logisch. Ondertussen is de situatie zich aan het herstellen. De meesten mogen volgende week uit isolatie. De drie bewoners die zijn opgenomen in het ziekenhuis komen volgende week terug naar hier. Alles gaat goed met hen.”

De gemeente pleit voor waakzaamheid en het respecteren van de regels. “Zowel binnen de afdeling van het woonzorgcentrum als bij de andere twee clusters zijn de nodige maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen”, geeft schepen Joachim Jonckheere (#Team 8980) aan. “Om die reden zijn extra maatregelen op dit moment niet nodig. We kunnen echter niet uitsluiten dat we wel tot extra maatregelen moeten overgaan als de cijfers blijven stijgen.”