Zestiger slaat man die woning van zijn moeder blokkeert met hoogtewerker Christophe Maertens

21 januari 2020

12u09 0 Zonnebeke Een 60-jarige man uit Zonnebeke staat voor de rechter in Ieper omdat hij een man die de straat versperde met een hoogtewerker geslagen en de machine beschadigd had.

Een bejaarde vrouw deed op 31 maart 2018 bij haar zoon haar beklag omdat een hoogtewerker voor haar woning de toegang versperde. Haar zoon ging verhaal halen bij de eigenaar van het toestel en het kwam tot een discussie, die ontaardde in een gevecht. Daarbij kreeg de eigenaar van de hoogtewerker een klap in het gezicht van de zestiger. Hij gaf de hoogtewerker ook nog een stamp, waardoor die beschadigd raakte. De man riskeert in de rechtbank van Ieper nu een celstraf met uitstel. “We geven de feiten toe”, zegt de raadsman van de beklaagde. “Maar mijn cliënt gaf de man niet echt een slag, maar eerder een duw. Juridisch is dat echter inderdaad hetzelfde.”

De beklaagde deed een aanbod om 1.200 euro schadevergoeding te betalen, maar de eigenaar van het werktuig vraagt 4.600 euro. Daarmee gaat de verdediging echter niet akkoord. “Er is zogezegd een factuur voor de herstelling, maar toen we de firma die de herstelling zou hebben gedaan opbelden, vielen ze uit de lucht. De tegenpartij stelt hier niet gefundeerde eisen. De zaak wordt op een potsierlijke manier uitgemolken en dat kan niet de bedoeling zijn.” Vonnis op 17 februari.