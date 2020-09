Zes bewoners zorgcentrum Sint-Jozef besmet door coronavirus, drie opgenomen in het ziekenhuis Erik De Block Lieven Samyn

10 september 2020

18u04 0 Zonnebeke In het zorgcentrum Sint-Jozef langs de Ieperstraat in Zonnebeke zijn zes bewoners besmet door het coronavirus. Drie daarvan zijn opgenomen in het ziekenhuis. “Het gaat allemaal om bewoners van dezelfde afdeling”, zegt directeur Peter Reynaert.

“We bleven maandenlang coronavrij. Tot nu dus. Het is begonnen met één bewoner. Die man was hier eerst negatief maar zijn gezondheidstoestand ging achteruit. Er volgde anderhalve dag later een opname in het ziekenhuis en na enkele uren bleek hij daar positief. Zo kwam hier heel de machine op gang.”

“Alle bewoners en ook het personeel werden getest. Vijf bewoners bleken ook positief. Twee daarvan zijn nu ook opgenomen in het ziekenhuis. De drie andere bewoners verblijven in een aparte COVID-afdeling en zijn veertien dagen in quarantaine. We hebben ons snel aangepast aan de situatie.”

Nieuwsbrief

“Volgende week worden de bewoners van die afdeling opnieuw getest. We kunnen niet achterhalen wat de oorzaak is van die zes besmettingen. Door de overheid werden halfweg augustus de maatregelen voor het bezoek versoepeld. Alle versoepelingen die ons werden opgedrongen, komen we na.”

“De voorbije twee weken kregen we hier wel 400 à 500 bezoekers over de vloer en tellen we 110 medewerkers. We herhalen het voor de bezoekers heel de tijd: handen ontsmetten, een mondmasker dragen en afstand houden. Ongerustheid onder de families is er niet. Elke vrijdag sturen we hen een nieuwsbrief. Deze week verstuurden we er al drie en doen dus ons best om de families goed te informeren. Wat de ongerustheid wegneemt.”