Zaterdag en zondag Camping Timmerie Erik De Block

11 juli 2019

10u38 3 Zonnebeke Gratis kamperen in de tuin van café d’Oude Timmerie langs de Roeselarestraat in Zonnebeke: het kan zaterdag en zondag tijdens Camping Timmerie. Iedereen is er zaterdagmorgen welkom.

De fanfare zorgt voor een aperitiefconcert. ’s Middags is het mogelijk een koude schotel (17,50 euro) te bestellen. In de namiddag is er bingo met veel prijzen en gaat er in het Kasteeldomein ook een activiteit door. ’s Avonds is er dan een barbecue en om 21 uur een optreden van coverband De Pilsjaars. Het eindigt zaterdagavond om elf uur rond het kampvuur.

Deelnemen aan het ontbijt zondag vanaf 8.30 uur kost 7,50 euro. Vanaf 10 uur is er Timmerieland met een dj. Meer info: 051/77.84.97