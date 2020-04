Woonzorgcentrum Sint-Jozef nodigt passanten uit op de zwaairoute, “onze bewoners zien op deze manier beweging, het enthousiasme verwarmt hun hart” Erik De Block

02 april 2020

13u42 0 Zonnebeke Het Woonzorgcentrum Sint-Jozef langs de Ieperstraat in Zonnebeke nam met het uitstippelen van een …zwaairoute alvast een heel mooi initiatief.

“Gelukkig mogen we in deze moeilijke periode nog alleen of met iemand van het gezin gaan wandelen of fietsen”, klinkt het. “Wie bij ons voorbijkomt, kan via de parking de zwaairoute volgen en naar onze bewoners van op afstand zwaaien. Ze zullen er zeker blij mee zijn. Onze bewoners zien op deze manier beweging rond het zorgcentrum. Het doet deugd te zien hoe de voorbijgangers die zwaaien het hart van de bewoners verwarmen met hun enthousiasme.”

Bewoners en personeel fronsten toch wel de wenkbrauwen toen iemand opdook met een hoed, mondmasker en karton rond zijn lichaam met daarop een hartverwarmende boodschap voor de bewoners en het personeel. “Zo’n attentie doet deugd. Ook onbekenden komen onze bewoners en medewerkers een hart onder de riem steken en geven iedereen hiermee een duwtje in de rug om verder te doen en vol te houden.”

Enig nadeel bij momenten was dan de zon, waardoor de rolgordijnen in de kamers naar beneden waren en er geen interactie tussen bezoekers en bewoners was.