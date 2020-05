Wim Delameilleure is nieuwe financieel directeur van de gemeente Erik De Block

29 mei 2020

10u19 0 Zonnebeke Wim Delameilleure (45) wordt vanaf juni de nieuwe financieel directeur van de gemeente Zonnebeke. Hij legde donderdagavond in het gemeentehuis tijdens de digitale gemeenteraad de eed af. Wim Delameilleure was de enige die slaagde voor de verschillende examens. Hij woont in Zonnebeke.

Zijn voorganger Gerard Straetemans uit Roeselare ging op pensioen. De nieuwe financieel directeur kent het ‘huis’ want ruim drie jaar geleden werd hij bij de gemeente diensthoofd van zowel de technische dienst als de groendienst. Hij fungeert ook als noodplanningscoördinator.

Eerder was Wim Delameilleure directeur infrastructuur en wegenwerken bij de Groep Stadsbader en nadien Groep Verhelst, twee heel grote aannemers wegenbouw. Sedert november vorig jaar is hij waarnemend financieel directeur bij de gemeente Zonnebeke. Hij stuurt het zeskoppige team van de financiële dienst aan. “We zijn een financieel gezonde gemeente”, zegt Wim Delameilleure. “Eén van de uitdagingen is er voor te zorgen dat we gezond blijven door te streven naar een efficiënte en effectieve inzet van de beschikbare middelen met het oog op een goede dienstverlening naar de inwoners.”

Donderdagavond legde ook de nieuwe algemeen directeur Alain Wyffels de eed af. De ereburgemeester van het naburige Langemark-Poelkapelle begint er ook vanaf juni aan.