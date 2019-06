Wie zijn De Pluchen Ezels die de Heksenstoet op stelten willen zetten? Erik De Block

22 juni 2019

15u38 22 Zonnebeke De Pluchen Ezels zijn onverwacht opgedaagd tijdens de voorstelling van de tweejaarlijkse Heksenstoet. Niemand weet wie die drie mannen zijn. Ze beloven de folkloristische stoet te doen beven. De Heksenstoet bestaat 60 jaar en vindt eind juli plaats.

Net zoals de vorige keer vond de voorstelling van de stoet plaats in de podiumzaal van het GC De Leege Platse in Beselare. Voorzitter van het Heksencomité Charles Bayart en regisseur Jo Lottegier gaven een toespraak. Verwondering alom toen tijdens de speech van de regisseur plots De Pluchen Ezels opdaagden.

De drie mannen, die sinds deze week ook een Facebookpagina hebben, kwamen precies uit een slachthuis. Ze droegen witte kielen, laarzen en pluchen ezelskoppen. Het trio onderbrak de toespraak van de regisseur en overhandigde hem een brief en een videoboodschap die op het groot scherm werd geprojecteerd. Daarna vertrokken De Pluchen Ezels.

Dat de mannen zouden opdagen, was voor voorzitter Charles Bayart geen verrassing. “We hadden verwacht dat ze gingen komen”, vertelt hij. “Ze gaan tijdens de Heksenstoet iets doen, maar willen vooraf niet zeggen wat. Het wordt dus een verrassingsact. Het thema van de stoet is dit keer ‘De Boel Op Stelten’ en blijkbaar gaan De Pluchen Ezels letterlijk en figuurlijk de boel op stelten zetten.”

Eén zaak is duidelijk: er is een link tussen De Pluchen Ezels en mysterie rond ‘Wardje, de geit’ dat al enkele maanden de ronde doet. De inwoners kregen over ‘Wardje, de geit’ al eens een boodschap in de brievenbus en in de bocht op Beselareplaats hangt er een spandoek. De Vliegende Geit is altijd een onderdeel van de Heksenstoet.

Vandaag is in en rond Beselare de gratis zoektocht ‘op zoek naar Wardje, de geit’ begonnen. Deelnemingsformulieren liggen in de Beenhouwerij Decuypere, bakkerij Carrein, bakkerij Wouter en groenten en fruit Au Beau Jardins.

Het Heksencomité liet tijdens de voorstelling trouwens ook het nieuw Beselaars Heksenbier proeven. “Het gaat om een volledig nieuw recept van het bestaand Heksenbier”, aldus Charles Bayart. “Een blond bier met een alcoholgehalte van 6,5 procent gebrouwen bij Eutropius langs de Hogeweg in Menen. Het eerste brouwsel is bijna uitverkocht. Tegen de Heksenstoet moet het tweede brouwsel klaar zijn.”

Het Beselaarse Heksenbier is te koop in de supermarkt Spar in de Nieuwstraat. Het Heksencomité zet ook in op duurzaamheid. Men liet herbruikbare glazen me het logo van de Heksenstoet maken. De Heksenstoet gaat door op zondag 28 juli. Twee jaar geleden waren er onder meer dank zij het mooi weer zo’n 30.000 aanwezigen.

Meer info: www.heksenstoet.be.