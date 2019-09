West-Vlaamse Buggyclub organiseert jaarlijkse rondrit Erik De Block

05 september 2019

11u07 1 Zonnebeke De West-Vlaamse Buggyclub organiseert op zondag 8 september de jaarlijkse rondrit voor buggy’s en oldtimers. Start en aankomst liggen aan De Oude Kaasmakerij in de ’s Graventafelstraat in Passendale. De afstand bedraagt honderd kilometer.

De inschrijvingen vinden plaats tussen 8.30 en 9.30 uur. Volwassenen betalen vijfentwintig euro, kinderen tien euro. Op de startplaats is er een koffiebar. ’s Middags krijgen de deelnemers frieten en snacks à volonté. In de namiddag is er een koffiestop met dessert. De deelnemers krijgen ook twee drankbonnen. Wie wil, kan gratis het kaasmuseum bezoeken.

De deelnemers kiezen de mooiste buggy en oldtimer. Er is ook een trofee voor de kilometervreter. De prijsuitreiking vindt plaats om 16 uur. Meer info op 0473/80. 92.66.