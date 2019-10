Werkmateriaal uit vijf bestelwagens gestolen LSI

09 oktober 2019

17u38

Zonnebeke In Zonnebeke en deelgemeente Passendale is maandagnacht in vijf bestelwagens ingebroken. De dieven gingen vooral met werkmateriaal aan de haal.

De inbraken vonden onder andere plaats op Brouckhof-Zuid in Passendale, Leege Kouter in Zonnebeke en de ’s Graventafelstraat in Passendale. “Het lijkt er op dat de daders een hele route hebben afgelegd en alle bestelwagens op die route hebben geviseerd”, zegt Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper. “De bestelwagens stonden langs de weg, op opritten of op werven geparkeerd.”