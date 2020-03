Weer reuzenvat gedumpt in gracht, vermoedelijk opnieuw sluikstort VHS

02 maart 2020

Net zoals vorige week in de Potteriestraat in Beselare werd zondagavond in de Poezelhoekstraat in Geluveld een vat van duizend liter gedumpt in een gracht. Een voorbijgangeer ontdekte het rond 19 uur en sloeg alarm. Brandweer en politie repten zich ter plaatse voor het geval het grote vat een gevaarlijke inhoud zou bevatten. Dat leek op het eerste gezicht - net zoals in Beselare - niet het geval. Er zijn geen aanwijzingen dat het vat afkomstig zou zijn uit een drugslab, zoals dat in november het geval was toen een dergelijk vat (en 120 kleinere vaten) werd aangetroffen langs een landelijke weg in Voormezele. De politie gaat er in dit geval en dat van Beselare van uit dat het gaat om sluikstorten.