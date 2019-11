Vrouw sukkelt met wagen in gracht LSI

02 november 2019

21u13

Bron: LSI 0 Zonnebeke In Zandvoorde (Zonnebeke) is zaterdagavond rond 17.15 uur een 52-jarige vrouw uit Menen met haar wagen in de gracht gesukkeld.

De vrouw reed met haar Citroën in de Kleine Iepersestraat net voorbij het centrum van Zandvoorde toen ze rechts van de weg in de gracht belandde. Mogelijk werd Reinhilde C. onwel achter het stuur en verloor ze daardoor de controle over het stuur. Ze werd door de brandweer van de zone Westhoek via het stoffen dak van het voertuig bevrijd. Met een ambulance ging het daarna naar het ziekenhuis. Ze bleef bij bewustzijn.