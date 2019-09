Vrouw (28) riskeert 10 maanden voor schoppen aan agenten Alexander Haezebrouck

16 september 2019

20u00 0

Een 28-jarige vrouw uit Zonnebeke riskeert een gevangenisstraf van tien maanden omdat ze in de nacht van 21 op 22 december vorig jaar flink tekeer ging tegen agenten. Een patrouille van de politiezone Arro Ieper repte zich toen naar de woning van de vrouw en haar partner omdat er problemen waren. Meteen was Joke K. erg agressief tegenover de agenten en gaf één van zelfs een trap. Ook tijdens de arrestatie en in het politiecommissariaat bleef de vrouw erg weerspannig. Ze trok een naamplaatje af van een agent en trapte dezelfde agente een tweede maal aan. Joke V. gaf toe die dag onder invloed van alcohol volledig te zijn beginnen flippen. Ze liep eerder al verschillende veroordelingen, zowel correctioneel als politioneel. Op zes november 2016 werd ze nog veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. Naast de celstraf riskeert ze ook een geldboete van 2.000 euro. Vonnis op 14 oktober.