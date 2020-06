Voor het eerst speelpleinwerking in Beselare Erik De Block

11 juni 2020

17u35 0 Zonnebeke Voor het eerst zullen kinderen in Beselare deze zomer terecht kunnen op een speelpleinwerking. “Dat we in tijden van corona onze werking kunnen uitbreiden, is te danken aan de stevige reputatie van speelpleinwerking Klabetter, die elk jaar op een sterk team van animatoren kan rekenen”, zegt schepen van Jeugd Koen Meersseman (#Team 8980).

“De online inschrijvingen zijn gestart. Dankzij dit systeem kunnen we verzekeren dat de activiteiten veilig zullen verlopen voor de kinderen, die worden ingedeeld in bubbels van maximum vijftig. Door de coronacrisis is het namelijk belangrijk dat groepen zoveel mogelijk gelijk worden gehouden. Per speelplein is er een bubbel voor het lager onderwijs en een bubbel voor het kleuter. Wie vooraf inschrijft, is zeker van een plaats.”

De speelpleinwerking in Zonnebeke, Passendale en Geluveld blijft behouden. Inschrijven kan online op www.zonnebeke.be.