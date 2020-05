Voor derde keer in drie jaar knalt wagen tegen gevel van dezelfde woning: twee lichtgewonden Alexander Haezebrouck

23 mei 2020

20u34 2 Zonnebeke Op het kruispunt van de Bornstraat met de ’s Graventafelstraat in Passendale gebeurde zaterdagnamiddag omstreeks 17.30 uur een zwaar ongeval. Twee auto’s knalden tegen elkaar. Twee personen werden met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Eén auto belandde tegen de gevel van een woning. “Dat is al de derde keer in drie jaar tijd”, klagen de bewoners van het huis dat te koop staat.

Een auto met twee vrouwen in reed in de Bornstraat in de richting van Zonnebeke. Een andere auto reed in de ’s Graventafelstraat in de richting van Ieper, tot het tot een zware botsing kwam op het kruispunt. Door de klap belandde één voertuig op z’n zijkant, de andere auto belandde tegen de gevel van een woning die te koop staat. De brandweer moest de bestuurders uit hun auto bevrijden. Twee vrouwen werden met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurster van de andere wagen werd ook afgevoerd ter controle, ze verkeerde in shock. Door het ongeval was de omgeving van het kruispunt een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.

Het is lang niet het eerste ongeval op dat kruispunt. “Het is al de derde keer in drie jaar tijd dat een auto tegen onze gevel terechtkomt”, vertellen de bewoners van de woning op de hoek van de ’s Graventafelstraat met de Bornstraat. “Ik zat boven en hoorde de klap. Ik had meteen door dat het deze keer niet zo erg was. Gelukkig valt de schade nu heel goed mee, er is enkel wat schade aan enkele bakstenen.” De woning staat ondertussen te koop, maar naar eigen zeggen zitten de ongevallen er voor niets tussen.

Gevel vernield

In juni 2018 knalde een 23-jarige vrouw met haar Audi tegen de gevel van de woning na een botsing op het kruispunt. Een 45-jarige bestuurster uit Staden raakte toen zwaargewond. Ook vorig jaar knalde een auto tegen de woning, net als in 2017 waardoor een groot deel van de gevel moest hersteld worden. “De ongevallen gebeuren vaak met personen die de omgeving niet kennen”, zeggen de bewoners. “Ze kijken links en rechts en zien van ver niemand aankomen. Maar plots kan een auto onverwacht heel snel aan het kruispunt zijn.”

Ondertussen werden al stopborden geplaatst in de Bornstraat, maar dat helpt duidelijk niet. “Het zal op de gemeenteraad komen, afwachten wat ze daar zullen beslissen. Zelf denken we dat het misschien een goed idee is om verkeersremmers te plaatsen vlak voor het kruispunt, zodat automobilisten verplicht zijn om te remmen.”