Vietnamese taxichauffeur riskeert celstraf met uitstel voor smokkel van drie landgenoten Siebe De Voogt

05 februari 2020

14u48 0 Zonnebeke Een 42-jarige Vietnamese taxichauffeur uit de buurt van Parijs hangt in de Brugse rechtbank 37 maanden cel boven het hoofd voor mensensmokkel. De man werd bijna een jaar geleden in het holst van de nacht staande gehouden in Beselare, bij Zonnebeke. In z'n wagen zaten drie landgenoten.

Buurtbewoners merkten op 13 maart vorig jaar drie Franse taxi’s op nabij een industriegebied in Beselare. Ze vonden de situatie verdacht en verwittigden de politie. Bij hun aankomst was één van de voertuigen al vertrokken. Aan boord van de twee overgebleven wagens zaten in totaal een tiental Aziaten. Eén chauffeur had volgens de agenten een goede uitleg klaar en mocht beschikken. Zijn collega, een 42-jarige Vietnamees uit de streek rond Parijs, werd wél opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Aan boord van zijn voertuig zaten drie Vietnamezen. “Zijn verklaring rommelde”, stelde de procureur woensdagmorgen. “Het onderzoek wees uit dat hij meerdere keren in België was geweest. Hij had hier contact met een tussenpersoon en dus zeker boter op z'n hoofd.”

De Vietnamees hangt 30 maanden cel met uitstel boven het hoofd en 24.000 euro boete. Hij ontkent echter elke betrokkenheid. “De slachtoffers uit de wagen van mijn cliënt werden niet verhoord en dat maakte het moeilijk”, pleitte zijn advocate Nadia Lorenzetti. “Na z'n arrestatie is hij in paniek geschoten en heeft hij gelogen over het feit dat hij meermaals in België was geweest. Dat is het enige. Hij reed meestal ‘s nachts en zag dit als een reguliere opdracht. Mijn cliënt zit hier als enige. Waarom zijn die twee anderen dan niet vervolgd? Hij werkt nog steeds voor dezelfde firma en is misschien naïef geweest. Hij heeft op dat vlak zijn lesje geleerd.” Uitspraak op 4 maart.