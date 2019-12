Vier Leffes en strafverleden leveren man strenge straf op VHS

11 december 2019

18u01 0 Zonnebeke L. (43) uit Zonnebeke heeft van de politierechter in Kortrijk een rijverbod van drie maanden gekregen, waarvan twee met uitstel. Ondanks eerdere veroordelingen werd hij weer betrapt achter het stuur met 1,63 promille.

De agenten hielden L. tegen op 11 augustus omdat ze vermoedden dat hij onder invloed reed. Dat bleek ook zo: de Zonnebekenaar liet 1,63 promille alcohol in het bloed optekenen. Het leverde hem een dagvaarding op voor de politierechtbank. Daar kon de rechter niet naast zijn strafverleden kijken. De man liep namelijk al verschillende veroordelingen op, onder andere voor vluchtmisdrijf en overdreven snelheid.

Aanzienlijk woon-werkverkeer

Volgens zijn advocaat had de man vier Leffes gedronken. Hij vroeg de rechter mild te zijn omdat zijn cliënt in Zonnebeke woont, maar in de omgeving van Tielt werkt. Vermoedelijk daarom sprak de rechter twee van de drie maanden rijverbod uit met uitstel voor drie jaar. De Zonnebekenaar moet wel een boete van 1.600 euro betalen. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst opnieuw slagen voor het theoretisch en het praktisch rijexamen en medische en psychologische testen afleggen.