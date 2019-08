VIDEO. Praga Khan en Vive la Fête trakteren Bezemrock op ambiance LBR

11 augustus 2019

15u00 0 Zonnebeke De dertiende editie van Bezemrock werd gisterenavond afgesloten met een enthousiaste menigte voor Vive la Fête en Praga Khan.

De eerste dag van Bezemrock lokte een 1.200-tal bezoekers. “Vrijdagavond was er een goede sfeer tijdens de optredens. In vergelijking met vorig jaar mochten we meer mensen op ons terrein verwelkomen en daar zijn we tevreden mee”, zegt Koen Meersseman van vzw den Bezem. Op vrijdag werd er gegaan voor een top 90’s en dance avond met optredens van Da Hool, Robert Abigail & MJ The Unique en Pat Krimson.

Het publiek werd zaterdag getrakteerd op een rock-pop concept. Ook op de laatste dag van Bezemrock vulde een mooi aantal bezoekers het terrein aan GC De Leege Platse. Met onder andere de elektropopband Vive La Fête en techno met Praga Khan (Maurice Engelen) op het podium. Deze editie van bezemrock werd afgesloten met Shizzle Sauvage.