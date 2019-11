Verzegelde dancing Holiday Club vrijdag toch nog niet open Erik De Block

21 november 2019

10u43 2 Zonnebeke Dancing Holiday Club in de Menenstraat in Geluveld gaat vrijdagavond, na bijna twee maanden gedwongen sluiting, dan toch nog niet open. De uitbater had eerder de heropening aangekondigd op Facebook, maar heeft dat ondertussen herroepen.

‘Helaas, ongeacht onze wil nog enkele punten te regelen, is de datum van de heropening uitgesteld’. ‘Onze terugkeer is dichtbij’, zo staat er te lezen. Voor de tweede keer in anderhalf jaar vielen de politie en de sociale inspectie eind september binnen in dancing Holiday Club, aan de rotonde langs de N8. Tijdens de razzia werden twintig mensen opgepakt omdat ze drugs of wapens op zak hadden. De dancing, die vorig jaar ook al een maand dicht moest, werd verzegeld en dat is nog altijd zo.

Er waren bovendien veel klachten over overlast. Auto’s die met gierende banden wegrijden, nachtlawaai, wildplassen, vernielingen. De eerste razzia leidde in oktober 2018 tot een veroordeling voor uitbater Adrien d.S. Omdat vijf werknemers niet aangegeven bleken, kreeg de Fransman een boete van 24.000 euro. Een kwart daarvan moest hij effectief betalen.

Wanneer Holiday Club opnieuw opent, is nog niet duidelijk. “De uitbater moet eerst nog alle boetes betalen”, zegt burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980). “Het gaat om tienduizenden euro.”