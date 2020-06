Vergunning voor windmolen is vernietigd Erik De Block

05 juni 2020

18u49 0 Zonnebeke De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouw- en milieuvergunning voor de installatie van een windmolen op grond van spinnerij Jonckvansteen in de Westrozebekestraat in Passendale vernietigd.

Eerder gaf Vlaams toenmalig minister Joke Schauvliege (CD&V) hiervoor wel een vergunning aan de aanvrager Electrabel. Het actiecomité Frontwind 2017 verzamelde een pak bezwaarschriften en op basis daarvan gaf het schepencollege van Zonnebeke negatief advies. Er volgde een procedureslag.

De voornaamste bezwaren zijn de slagschaduw en lawaaihinder. “Het is onaanvaardbaar om op een historisch belangrijke plaats en gelegen op de Midden-West-Vlaamse heuvelrug windturbines te plaatsen”, vindt Koen Descheemaeker van het actiecomité. “Twee dorpskernen - Passendale en Westrozebeke - liggen op nog geen kilometer van de voorziene inplanting, wat voor honderden mensen overlast zou betekenen.”

Electrabel heeft ondertussen al een nieuwe aanvraag voor twee turbines ingediend. “De kans dat die ooit goedgekeurd raken, is door deze beslissing wel erg klein geworden”, geeft Descheemaeker aan. “Dit is een belangrijke overwinning die Frontwind behaald heeft. Maar het is maar een veldslag.”