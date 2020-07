Verbroedering vzw Heksenstoet en Les Macralles du Val de Salm uitgesteld tot september Erik De Block

09u39 0 Zonnebeke De geplande verbroedering tussen de vzw Heksenstoet en Les Macralles du Val de Salm, is uitgesteld tot september. Door het coronavirus viel de verbroedering in mei in het water.

“De burgemeester van Vielsalm en de voorzitter van het folkloregezelschap Les Macralles du Val de Salm worden opgenomen in de Orde van Sefa”, vertelt voorzitter Charles Bayart. “Er is in het gemeentehuis van Zonnebeke een officiële ontvangst voorzien. Er volgt ook een bezoek aan het Memorial Museum Passchendale 1917. Vielsalm en Beselare hebben een gemeenschappelijke heksentraditie. De verbroedering werd officieel in 2008.” De Heksenstoet is een tweejaarlijks evenement en vindt pas plaats in 2021. Toch bereidt de organisatie zich nu al voor. “We hebben contacten met de organisatoren van de carnavalsstoet in Aalst en de driejaarlijkse Kattenstoet die volgend jaar in het naburige Ieper doorgaat. We gaan zien hoe zij het aanpakken voor zo’n massa-evenement, maar we hopen uiteraard op een normaal jaar.”