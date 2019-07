Veel optredens tijdens de tweedaagse Bergfeesten Erik De Block

16 juli 2019

09u50 0 Zonnebeke Een week voor de tweejaarlijkse Heksenstoet vinden komend weekend de jaarlijkse Bergfeesten plaats. Het gaat ondertussen reeds om de achttiende editie. Er zijn heel wat optredens. De toegang is gratis. Het podium staat in de Steenmolenlaan.

Zaterdag om 20.15 uur mag Jennifer Berton uit Roeselare de spits afbijten. Ze nam op VTM aan The Voice van Vlaanderen. Nadien treden Wim Soutaer en Charles van Domburg (21 uur) en ambiancemaker Sergio (22 uur) op. Na de optredens is er nog een afterparty met dj Rudi.

Zondag op de nationale feestdag treden Herbert Verhaeghe (20.30 uur), Yves Seghers (21.15 uur) en Jettie Pallettie (22 uur) op. Voor de afterparty zorgt dj Derry. Er is meer dan de optredens. Zaterdag vanaf 14.30 staat er een kaarting op het programma. Zondagmiddag is het dan aanschuiven voor de barbecue. In de namiddag is er ook een kaarting.