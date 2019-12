Vandalen saboteren opnieuw Natuurloop Zonnebeke: “Op vier punten werden alle pijlen en bevestigingslinten verwijderd” Erik De Block

17 december 2019

15u17 3 Zonnebeke De organisatoren van de derde editie van de Natuurloop Zonnebeke werden voor het derde jaar op rij stokken in de wielen gestoken door vandalen. “Kort voor de doortocht van de langste afstand door de Gasthuisbossen werden op vier cruciale punten alle pijlen en bevestigingslinten verwijderd. Dit is sabotage”, vindt voorzitter Wim Coudron.

“Daardoor werd de trailwedstrijd ontsierd en was het onmogelijk om nog een uitslag op te maken voor de 32 kilometer. We hebben meteen alle zeilen bijgezet, maar voor de eerste groep lopers was het kalf al verdronken. Wanneer op vier verschillende plaatsen op twee parcours alles weg is, is er geen tijd meer om de begeleidende fietsers met de lopers in hun zog nog alles opnieuw te laten uitpijlen. Het is trouwens niet de eerste keer dat er pijlen verdwijnen, maar de andere jaren gebeurde dat de dag voor de wedstrijd. Omdat we ’s morgens vroeg nog het parcours verkennen, konden we dit nog oplossen zonder dat iemand er weet van had”, vertelt Coudron. “Maar dit was een goed georganiseerde actie. Onbegrijpelijk. We zijn vier gedreven vrijwilligers die de lopers alleen maar willen laten genieten van de natuur terwijl ze hun hobby uitoefenen. De vele positieve reacties achteraf laten blijken dat er echt wel nood is aan zulke initiatieven: de eenheid met de natuur, niets dat je meer positieve energie bezorgt dan dat. Bovendien schenken we elk jaar per loper anderhalve euro aan Natuurpunt, dat natuurgebieden terug in ere herstelt.”

Ondanks deze sabotage werd de Natuurloop een groot succes met 1.245 deelnemers.