Vanaf maandag drie weken werken in de dorpskom van Beselare, fietssuggestiestroken worden breder en putten in de Beselarestraat verdwijnen Erik De Block

13 maart 2020

15u15 0 Zonnebeke In de dorpskom van Beselare worden normaliter vanaf maandag de fietssuggestiestroken op de drukke N303 ter hoogte van de Sint-Martinuskerk heraangelegd. Daarna worden ook herstellingswerken uitgevoerd aan het wegdek in de Beselarestraat. Er zijn daar in het asfalt heel wat putten. Om de hinder voor omwonenden en handelaars tot een minimum te beperken, worden de werken in twee fasen uitgevoerd. De werken zullen in totaal drie weken duren.

Bedoeling van de heraanleg van de fietssuggestiestroken is het verhogen van de veiligheid van fietsers in de schoolomgeving. In de eerste fase komt het stuk op Beselareplaats tot en met in de Beselarestraat het kruispunt met de Nieuwstraat aan bod. Aannemer is de firma Tibergyn uit Gullegem.

“De huidige fietssuggestiestroken worden verbreed tot 1,90 meter en meer naar het midden van de rijbaan toe aangelegd om zo visueel een sterker afremmend effect te creëren”, aldus schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team 8980). “Tegelijk wordt ook de toplaag van de rijweg vernieuwd. Er wordt een variabele zone 30 ingevoerd bij het begin en het einde van de schooltijden.” Die eerste fase zal een week duren. Er wordt uiteraard een omleiding voorzien.

Nadien volgt dan vanaf normaliter maandag 23 maart in de Beselarestraat de tweede fase. In het stuk tussen de Nieuwstraat tot en met het kruispunt met de Oude Kortrijkstraat en Dadizelestraat zijn herstellingswerken voorzien. Deze fase zal twee weken duren, tot 3 april.

De doortocht in Beselare werd in 2013 in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer volledig vernieuwd maar het blijft een probleem. Zo waren er eerder al herstellingswerken in de Wervikstraat. De dorpskom heeft te lijden onder het zwaar vervoer. Vaak gaat het om vrachtwagens van en naar diepvriesgroentenbedrijven in Passendale en de varkensslachterij Westvlees in Westrozebeke.

Over de heraanleg van de fietssuggestiestroken kwam het tijdens de gemeenteraad in Zonnebeke tot een bij momenten felle discussie tussen fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak) en schepen Koen Meersseman. “Fietssuggestiestroken zijn geen oplossing”, oordeelt Hoflack. “Ik voorzie files door die zone 30 en bredere fietssuggestiestroken want de rijweg wordt smaller. Wat met het doorgaand verkeer wanneer er op hetzelfde momenten aan weerszijden fietsers rijden?”

“Het is voor auto’s en vrachtwagens niet verboden om op een fietssuggestiestrook te rijden”, reageert Koen Meersseman. “Ik hoop dat de vrachtwagens trager gaan rijden en voorzichtiger zullen zijn.”

In de Geluwestraat wordt ter hoogte van de parking en ingang naar de sporthal en het GC De Leege Platse eveneens een zone 30 ingevoerd