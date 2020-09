Vanaf januari halfuur kortparkeren aan 22 handelszaken Erik De Block

18 september 2020

12u56 2 Zonnebeke De gemeente Zonnebeke test vanaf januari gratis kortparkeren uit aan 22 handelszaken. De drie oppositiepartijen InSamenSpraak, N-VA en Lijst Passendale deden hiervoor begin dit jaar al samen een voorstel. De gemeenteraad keurde de beleidsnota inzake parkeerbeleid goed.

Er was al lang vraag naar Shop&Go-parkeerplaatsen. De mobiliteitscommissie, de raad voor lokale economie en de politie gaven groen licht. “Shop&Go is bedoeld om bezoekjes aan bakkers, slagers, viswinkels, groenten- en fruitwinkels, postpunten, krantenwinkels en apotheken in de bebouwde kom te vergemakkelijk”, aldus schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team 8980). “We voorzien dat één parkeerplaats voor de handelszaak. De gebruiker mag er maximaal een halfuur parkeren tussen 8 uur en 18.30 uur, van maandag tot en met zaterdag en op zondagvoormiddag. Behalve wettelijke feestdagen.”

Shop & Go wordt ingevoerd vanaf januari. Het gaat om acht parkeerplaatsen in Zonnebeke, zes in Passendale, vijf in Beselare, twee in Geluveld en één in Zandvoorde. De handelszaken die in aanmerking komen moeten wel vier dagen per week open zijn.

Volgens fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak) zal één parkeerplaats aan bepaalde bakkerijen of slagerijen niet voldoende zijn. “We houden ons aan het gelijkheidsbeginsel”, reageert de bevoegde schepen. “We starten met één Shop & Go per handelszaak en gaan zien in de toekomst.”

Luk Hoflack drong aan om ook op wettelijke feestdagen Shop & Go in te voeren, maar wettelijk mag dat niet.