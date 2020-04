Vanaf dinsdag gaat noodbibliotheek open, vooraf reserveren en afhalen van dinsdag tot en met vrijdag Erik De Block

03 april 2020

10u16 0

Nu de federale overheid oordeelde dat bibliotheken worden beschouwd als openbare dienstverlening en bijgevolg gegarandeerd open moeten blijven om af te halen, werkte de gemeente Zonnebeke ook een regeling uit. “Bibliotheek De Metterschuur zal van dinsdag tot vrijdag open zijn van 14.30 uur tot 18.30 uur”, zegt schepen van Cultuur Ingrid Vandepitte (#Team 8980). “Het zal dan mogelijk zijn om vooraf gereserveerde boeken, cd’s en dvd’s op te halen op een afgesproken tijdstip. Met uiteraard het respecteren van voldoende afstand.”

Iedereen die lid is van de bibliotheek kan aan de hand van de catalogus maximum vijf objecten per lidkaart aanvragen. Dat kan via het aanvraagformulier op de website van de bibliotheek, per e-mail bibliotheek@zonnebeke.be of telefonisch van dinsdag, tot en met vrijdag tussen 9 uur en 12 uur op het nummer 051/77.01.58. De uitleenperiode wordt tot zes weken verlengd.

Meer info op www.zonnebeke.bibliotheek.be/noodbib.