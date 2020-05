Unizo pakt uit met wandelzoektocht Erik De Block

04 mei 2020

15u14 0 Zonnebeke De ondertussen overbekende berenjacht gaf de plaatselijke afdeling van Unizo Passendale inspiratie om de Winkelhier-zoektocht te organiseren. Er zijn vier wandellussen.

Bij elke deelnemende handelaar of zelfstandige is er een vraag die leidt tot de oplossing van een rebus.

Kinderen kunnen meezoeken naar het totaal aantal keer dat ze het woordje Winkelhier vinden op dit parcours. In totaal zijn er zowat negentig deelnemers. Er is ook een schiftingsvraag. Het deelnemingsformulier is te downloaden op de facebookpagina van Unizo Passendale. De zoektocht loopt tot 15 juli.