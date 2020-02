Uitbreiding begraafplaats komt er volgend jaar Erik De Block

11 februari 2020

10u27 0 Zonnebeke De gemeenteraad van Zonnebeke keurde de aankoop van grond voor de uitbreiding achteraan van de begraafplaats aan de kerk in Zandvoorde goed. Het gaat om een oppervlakte van 2.842 vierkante meter.

De kostprijs is bepaald op 47.626,34 euro. Het gaat alvast om een aanslepend dossier. “De uitvoering is voor volgend jaar voorzien”, aldus burgemeester Dirk Sioen (#Team 8980). “We gaan eerst wachten tot de dorpskernvernieuwing is afgewerkt.”

Als ontwerper is landschapsarchitect Andy Malengier uit Zonnebeke aangesteld.