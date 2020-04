Tweede fase van werken in dorpskom gestart Erik De Block

20 april 2020

17u03 0 Zonnebeke In de Beselarestraat in de dorpskom van Beselare is maandagmorgen de tweede fase van de herstellingswerken aan het wegdek begonnen. De weg tussen het kruispunt met de Nieuwstraat en het kruispunt aan de begraafplaats in het asfalt verkeert in slechte staat.

Eerder werd al een eerste fase in de Wervikstraat tot aan het kruispunt met de Nieuwstraat uitgevoerd. De fietssuggestiestroken in de buurt van de Sint-Martinuskerk op de Beselareplaats zijn nu breder en meer naar het midden van de rijbaan aangelegd om een sterker afremmend effect te creëren. Tegelijk werd ook de toplaag van de rijweg vernieuwd. Om de hinder tot een minimum te beperken, worden de werken in twee fasen uitgevoerd. Normaal is er weer verkeer mogelijk tegen uiterlijk begin volgende week.

De doortocht in Beselare werd in 2013 in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwd, maar het wegdek blijft een probleemkind. Zo waren er eerder al herstellingswerken in de Wervikstraat. De dorpskom heeft dan ook zwaar te lijden onder vrachtverkeer van en naar diepvriesgroentenbedrijven in Passendale en varkensslachterij Westvlees in Westrozebeke.