Tweede dag van Bezemrock wordt volledig gratis Erik De Block

13 januari 2020

18u43 24 Zonnebeke Het tweedaags muziekfestival Bezemrock in Beselare halfweg augustus wordt op zaterdag volledig gratis. Vrijdag blijft wel betalend.

Sedert twee jaar is er op zaterdagnamiddag Bezemrock 4 Kids en dat is telkens een groot succes. “Vrijdag 14 augustus kiezen we voor dance en dus dj’s en willen we er op zaterdag een familiefestival van maken”, aldus Koen Meersseman van de vzw Bezemrock.

“De ouders die naar Bezemrock 4 Kids komen, willen we op het festivalterrein houden. Met amusement voor iedereen. Op zaterdag gaan we minder dure groepen programmeren. Naar de avond toe schakelen we over naar hardere pop en rock zodat de rockliefhebbers ook hun gading kunnen vinden. De afgelopen jaren verkochten we volgens het programma op zaterdag te weinig tickets en hadden we dan iets meer verwacht. We denken dat het met ons nieuw concept zou moeten lukken.”

“Het programma is praktisch klaar. Eind februari maken we de eerste namen bekend. Volgend jaar zijn we toe aan zijn vijftiende editie. We willen nu al eens veranderen van concept en zien of het aanslaat. De laatste jaren verwelkomden we op vrijdagavond meer dan duizend betalende bezoekers en daarom kiezen we om verder in te zetten op dance met bekende nationale en internationale artiesten.”