Twee verdachten voor rechter na vechtpartij aan café: “Hij beledigde mijn vriendin” Christophe Maertens

19 mei 2020

10u45 0 Zonnebeke Op de rechtbank van Ieper stonden dinsdag twee beklaagden terecht voor een vechtpartij aan café Spoorlijn 64 in Zonnebeke. Daarbij raakte een zelfstandige aannemer gewond. “Maar die man gaat ook niet vrijuit”, klonk het op de zitting.

Op een bepaald moment kwam het tussen twee groepjes aan het café in Zonnebeke tot een vechtpartij. De aanleiding lag bij een man die een vrouw beledigingen naar het hoofd slingerde, de vriendin van beklaagde G.G. (32). Het kwam tot een treffen tussen de twee mannen, waarbij naast G. zijn vriend R.D. (51) zich niet onbetuigd liet. De twee vrienden kregen de bovenhand. Volgens getuigen zou er geschopt en geslagen zijn geweest terwijl het slachtoffer op de grond lag. De man, een zelfstandig aannemer, raakte gewond aan schouder en ribben en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

“Had die man niet eerst geslagen dan was dit nooit gebeurd”, verdedigde G.G. zich op de rechtbank. “Hij was dronken en kon bijna niet meer op zijn benen staan.” G.G. moest echter toegeven dat ook hij te diep in het glas had gekeken. “Maar mijn cliënt is geen vechtersbaas die zomaar op iedereen slaat”, aldus zijn raadsman Jean-Pierre Duyck, die een werkstraf vraagt voor G.G.

R.D. zegt dat hij tussenbeide kwam nadat de andere man de vriendin van G.G. beledigde. “Ik had die gast gevraagd daarmee te stoppen, maar hij bleef maar doorgaan.” Raadsman Koen Bentein spreekt van uitlokking. De verdediging uit ook zijn twijfels over de verwondingen van het slachtoffer. “Daags nadien werd hij al opnieuw op café gezien”, klinkt het. Vonnis volgt op 15 juni.