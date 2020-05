Twee lichtgewonden bij zware botsing Alexander Haezebrouck

23 mei 2020

20u34 2 Zonnebeke Op het kruispunt van de Bornstraat met de ’s Graventafelstraat in Passendale gebeurde zaterdagnamiddag omstreeks 17.30 uur een zwaar ongeval. Twee auto’s knalden tegen elkaar, twee personen werden met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een auto met twee vrouwen in kwam reed in de Bornstraat in de richting van Zonnebeke. Een andere auto reed in de ’s Graventafelstraat in de richting van Ieper tot het tot een zware botsing kwam op het kruispunt. Door de klap belandde één voertuig op z’n zijkant, de andere auto belandde tegen de gevel van een woning die te koop staat. De brandweer moest de bestuurders uit hun auto bevrijden. Twee vrouwen werden met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurster van de andere wagen werd ook afgevoerd ter controle, ze verkeerde in shock. Door het ongeval was de omgeving van het kruispunt een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.