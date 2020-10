Twee afdelingen Chiro getroffen door het coronavirus,

“de situatie is bij de beide afdelingen onder controle en is er niks om zich zorgen over te maken” Erik De Block

02 oktober 2020

18u47 0 Zonnebeke Bij de Chiro zijn de afdelingen in Zonnebeke en Beselare getroffen door het coronavirus. “Na een aantal besmettingen binnen de leidingsploeg hebben wij besloten om dit weekend niets te laten doorgaan”, zo staat het te lezen op de Facebookpagina van Chiro Beselare.

“De vergadering van de leiding gaan we online doen en zondag is er geen Chiro. We vinden het zeer spijtig, maar het is de meest veilige beslissing.”

“Ook bij Chiro Zonnezee is er blijkbaar één iemand besmet”, zegt schepen van Jeugd Koen Meersseman (#Team 8980). “De situatie is bij de beide afdelingen onder controle en is er niks om zich zorgen over te maken. De leiding van de twee afdelingen gaan heel volwassen en realistisch om met de situatie. Ze ondernemen zelf de nodige acties en doen preventief het nodige.”

“Leden met een hoog risico op het coronavirus laten zich testen. Vanuit de gemeente staan we in nauw contact met de huisartsen.”