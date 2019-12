Tuinwijk krijgt nieuwe speeltoestellen Erik De Block

10 december 2019

17u44 0 Zonnebeke Het gemeentebestuur van Zonnebeke investeert in de uitbreiding van het speelplein op de Tuinwijk in Geluveld. “We denken na over een originele opening, die gepland staat in de eerste helft van volgend jaar”, zegt schepen van Jeugd Koen Meersseman (#Team 8980).

“Samen met de jeugddienst willen we investeren in een volwaardig speelplein in iedere deelgemeente. Onze gemeente heeft veel jonge inwoners en het is dan ook leuk als er in elk dorp een speelplein is waar kinderen en ouders van alle leeftijden hier kunnen van genieten.”

Het speelplein op de Tuinwijk krijgt daarom een extra vogelnestschommel, een klimtoestel, een dubbele veerwip en een speeltoren. “Het speelplein bij het Salinasplein in Beselare krijgt er nog voor de zomer een speeltoestel voor peuters en kleuters bij. Daarnaast kijkt de jeugddienst uit om een speelplein in Passendale uit te bouwen. Na de wegen- en rioleringswerken in Zandvoorde zullen we ook daar een speeltoestel plaatsen.” In het kasteeldomein in Zonnebeke komt er dan weer een natuurlijk spellandschap.