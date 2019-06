Tuinhuis volledig uitgebrand Alexander Haezebrouck

28 juni 2019

21u54 0

In de woonwijk De Warande is vrijdagavond een tuinhuis volledig uitgebrand. Dat gebeurde omstreeks 20 uur. Vermoedelijk ontstond brand door zelfontbranding, mede geholpen door de hitte. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat het tuinhuis volledig in vlammen op ging. Toen de oproep binnen kwam bij de brandweer, ging een drone van de rally een kijkje nemen. Op die manier wist de brandweer nog voor ze arriveerden dat het om een tuinhuis ging. Niemand raakte gewond.