Traiteur Bruno valt in de prijzen bij ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’ Erik De Block

24 januari 2020

17u19 0 Zonnebeke Traiteur Bruno is voor Zonnebeke bekroond tot ambassadeur van ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. Deze tweede editie van de campagne van Ondernemerscentra West-Vlaanderen zet het belang van lokaal kopen in de kijker.

Meer dan driehonderd handelaars hebben zich op www.ikkooplokaal.be geregistreerd om het gezicht te worden van deze campagne. Gedurende anderhalve maand kon het publiek stemmen op zijn favoriete winkelier. Hierdoor maakten ze kans op een weekendarrangement of een cadeaucheque van de deelnemende steden en gemeenten. Traiteur Bruno werd gehuldigd als ambassadeur voor Zonnebeke. “We zijn gepassioneerd door het lekkere leven”, zeggen zaakvoerders Bruno Mylle en Mieke Hochepied. “We willen fijnproevers hiervan laten meegenieten. De winkel verenigt onze traiteurzaak, delicatessen en wijnen tot één geheel. We organiseren ook tastings, want dat is de manier bij uitstek om onze passie en kennis met de klanten te delen.”