Toch niet verplicht voor een week reserveren voor opvang in ’t Bondgenootje Erik De Block

03 juli 2020

15u46 0 Zonnebeke Het schepencollege van Zonnebeke stuurt het reglement voor de buitenschoolse kinderopvang ’t Bondgenootje tijdens de zomervakantie bij. Eerder was beslist dat ouders per week moesten betalen. Ook als hun kind in die week maar één dag kwam. Tegen deze beslissing kwam er fel protest van oppositiepartij N-VA.

“Een aantal ouders liet het gemeentebestuur weten dat ze maar een paar dagen per week opvang nodig hadden, maar ze zouden toch voor de volledige week moeten betalen”, zegt schepen Joachim Jonckheere (#Team 8980). “We waren het met hen eens dat hier een oplossing voor moest komen. We stellen vast dat we onze bubbels goed kunnen organiseren en dat er bijvoorbeeld voor de eerste reservatieperiode tot 17 juli nog een paar plaatsen vrij zijn in Passendale en Beselare. Daarom zullen ouders alleen betalen voor de dagen dat hun kind opvang nodig heeft en dat geldt voor elke periode. De dagen die de ouders te veel betalen, worden aan het eind van de zomervakantie terugbetaald. Ook voor de periodes na 17 juli blijft dit principe gehandhaafd. We betreuren de verwarring en het spijt ons dat we niet dezelfde flexibiliteit van andere jaren kunnen aanbieden.”