Toch geen Bezemrock Intiem halfweg augustus Erik De Block

28 juli 2020

12u53 0 Zonnebeke Na de nieuwe maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad is Bezemrock Intiem op zaterdag 15 augustus in Beselare afgelast.

Het tweedaags festival Bezemrock werd eerder al geannuleerd. Bedoeling van de organisatoren van vzw Den Bezem was te zorgen voor een kleinschalig initiatief voor maximum 350 aanwezigen. Met Patt Mayeu, Sioen en Lady Linn.

Voor een evenement in openlucht geldt de komende vier weken een maximum van 200 aanwezigen. Het was de bedoeling dat er tafels per vier, zes, acht of tien bezoekers zouden worden verkocht. De reservaties worden nog niet gestart.