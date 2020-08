Tine van ’n Hert onverwacht overleden: “Mémé was een warme en trouwe moeder” Erik De Block

13 augustus 2020

14u51 1 Zonnebeke In zorgcentrum Sint-Jozef in Zonnebeke is Leontine Bouckaert (99) onverwacht overleden. Op 20 oktober zou ze 100 jaar worden. “We waren binnen de familie al aan het nadenken hoe we haar verjaardag zouden vieren”, vertelt kleindochter Tineke Vandevyvere.

Tine van ’n Hert, zo staat het op de rouwbrief vermeld. “Zo is mémé in Zonnebeke ook best bekend”, legt Tineke uit. “Haar moeder baatte destijds in de Ieperstraat café In den Hert uit. Haar vader hielp er mee en ook mijn mémé was er regelmatig aanwezig. Ze was als een tweede moeder voor mij. In de Lange Dreeve aan het Doelbos groeide ik bij mijn mémé en pépé op. Toen ze verhuisde naar het centrum van Zonnebeke, verhuisden we mee. Mémé was dan ook altijd bij ons. Sinds 2009 zorgde mijn moeder Brigitte voor haar.”

Tine van ’n Hert verbleef in het kortverblijf en had eigenlijk afgelopen woensdag naar huis moeten komen. “Maar ze is onverwacht overleden, het ging snel”, gaat kleindochter Tineke verder.

Vijfgeslacht

Leontine Bouckaert had vier kinderen: Henriette, Etienne, Norbert en Brigitte. Drie jaar geleden overleed oudste dochter Henriette. In 1951 verloor Leontine al haar echtgenoot Maurice Vandevyvere. Later trad ze een tweede keer in het huwelijk met Valere Defever. Hij is gestorven in 1990. “Valere was seizoenarbeider en was vaak vier tot vijf weken weg in Frankrijk om geld te verdienen voor zijn gezin”, weet Tineke. “Mijn mémé was een warme en trouwe moeder. Ze stond in voor de opvoeding van haar kinderen en kleinkinderen. Ze stond zelfs aan het hoofd van een vijfgeslacht.”

De uitvaartplechtigheid vindt vrijdag 14 augustus plaats in de aula van begrafenisondernemer Derveaux in Zonnebeke.