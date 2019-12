Technicus blijft in de cel voor moord op Vietnamese vrouw LSI

13 december 2019

16u47

Bron: LSI 0 Zonnebeke De 29-jarige man uit Zonnebeke die verdacht wordt van de moord op de Vietnamese Nguyen Thi Xuan eind 2016 moet twee maanden langer in de cel blijven.

Het duurde bijna twee jaar voor een verdachte kon geklist worden in het dossier. V. heeft bekend dat hij op 21 november 2016 zijn slachtoffer om het leven heeft gebracht. Hij had de vrouw leren kennen in Japan, waar hij in opdracht van zijn werkgever een tijdje had verbleven. De twee hadden er een amoureuze relatie, hoewel V. in Zonnebeke samenwoonde met zijn zwangere vriendin met wie hij ook al een kindje had.

Op 21 november reisde de Vietnamese vrouw op uitnodiging van V. naar ons land. Ze was amper geland toen ze al door de technicus uit Zonnebeke werd vermoord op een afgelegen kruispunt in Ledegem. Daarna dumpte hij haar lichaam en stak het in brand in een gracht vlakbij de A19 in Geluwe. Pas een maand later, op oudejaar, ontdekten jagers de stoffelijke resten. Lange tijd wisten de speurders niet wie het slachtoffer was, maar dankzij DNA, een gezichtsreconstructie en een robotfoto kon de zaak toch opgelost worden.