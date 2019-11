Tarieven buitenschoolse kinderopvang worden verhoogd, komt er in Zonnebeke een nieuwbouw? Erik De Block

19 november 2019

15u38 0 Zonnebeke Vanaf februari verhogen de tarieven van de buitenschoolse kinderopvang ’t Bondgenootje in Zonnebeke, Beselare en Geluveld. “De laatste tariefstijging dateert van ongeveer zes jaar geleden”, aldus schepen Joachim Jonckheere (#Team 8980).

“Ondertussen groeide de werking van de kinderopvang steeds verder. Bijgevolg werd er de voorbije zes jaar ook voorzien in extra personeel. Om te blijven voorzien in een kwalitatief aanbod aan buitenschoolse kinderopvang was een actualisatie van de tarieven na zes jaar aan de orde.”

Het tarief per begonnen halfuur bedraagt nu 1 euro en wordt het verhoogd naar 1,10 euro. De niet-inwoners betalen voortaan 1,20 euro. De oppositiepartij N-VA is tegen de verhoging. “Een verhoging van 10 procent en voor inwoners van buiten de gemeente 20 procent vinden we een grote stijging”, aldus fractieleider Koen Descheemaeker. “Hiermee treft men de mensen die werken.”

Fractieleider Luk Hoflack (In Samen Spraak) vroeg ook naar de situatie van ‘t Bondgenootje in de Ieperstraat in Zonnebeke. “De locatie is te klein en er is dringend een oplossing nodig”, liet hij horen. “Er doen allerlei geruchten de ronde. Zoals dat er een nieuwbouw zou komen. Het duurt te lang eer er een oplossing komt.”

Over de toekomst van ’t Bondgenootje in Zonnebeke zal het gemeentebestuur meer duiding geven volgende maand bij de voorstelling van het nieuw meerjarenplan.