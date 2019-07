Tal van activiteiten in aanloop naar de Heksenstoet







Erik De Block

23 juli 2019

11u18 0 Zonnebeke De feestelijkheden in het kader van de tweejaarlijkse folkloristische Heksenstoet van komende zondag beginnen vrijdagavond al. De Treze Belle Vrienden pakken immers uit met ‘Bal in de Nieuwstroate’. Er treden verschillende artiesten op.

Zo staan Ze Quaffeursz (19 uur) en Regy (22 uur) op de planken. De country en line dance groep Silverado uit Zonnebeke geeft om 21 uur een demo. Tussendoor zorgt dj Now Body voor de ambiance. De toegang is gratis.

Vanaf 19.30 uur vindt in GC De Leege Platse de prijsuitreiking van de tiende Heksenkeuring plaats. Er is muzikale omlijsting door ‘The Elevator Jazz Combo’. Ook de toegang daarvoor is gratis.

Zaterdag

Zaterdag om 15.30 uur organiseert toneelvereniging Vreugde na Arbeid op de Nieuwe Wijk een heksenknippeling. Inschrijven vanaf 14 uur. Deelname kost 2,50 euro. Vooraf is er vanaf 14 uur een kinderknippeling, met gratis deelname. Kinderen kunnen zich ook laten grimeren en er staat een springkasteel.

Vanaf 17 uur staan er marktkramers in de Wervikstraat, Beselareplaats en Beselarestraat. Ook veel verenigingen baten een stand uit. Er is in de Geluwestraat vanaf 18 uur een zeepkistenrace. Elk team bestaat uit drie deelnemers van minimum 16 jaar. Op de Beselareplaats zijn er optredens van The Damnettes (20 uur) en Final Feed (22 uur).

De luchtballon in de vorm van heks Babbe zal vrijdag, zaterdag en zondag dagelijks opstijgen in Beselare. Dat is vrij uitzonderlijk omdat de heks vooral wordt ingezet op manifestaties in binnen- en buitenland. Wie mee wil, kan inschrijven bij Air Evens 0497/42.58.08.