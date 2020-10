Stijgend aantal besmettingen in Zonnebeke, café preventief gesloten: “onrust is niet nodig” Erik De Block

08 oktober 2020

19u37 0 Zonnebeke In Zonnebeke werd de voorbije twee à drie dagen een sterk stijgend aantal besmettingen van het coronavirus vastgesteld. Samen met de buurgemeenten Ieper, Roeselare, Moorslede en Staden kleurt Zonnebeke donkeroranje op de schaal die de Vlaamse Overheid hanteert. Met 27 nieuwe besmettingen tijdens de afgelopen zeven dagen zit de gemeente net niet in de hoogste alarmfase.

“Waakzaamheid en voorzichtigheid zijn geboden, onrust is echter niet nodig”, aldus schepen van Sociale Zaken Joachim Jonckheere (#Team 8980). “Alle mensen die positief zijn bevonden, werden de voorbije dagen door contacttracers opgebeld en in quarantaine en/of isolatie geplaatst. De meeste besmettingen in onze gemeente de voorbije zeven dagen kunnen worden gelinkt worden aan onderwijsinstellingen, voornamelijk buiten de gemeente, of gezinnen waar reeds een gezinslid positief testte.”

Recent werd echter een mogelijks grotere broeihaard ontdekt in een populair café in Zonnebeke. De uitbaatster testte positief. De fieldagents van het Agentschap Zorg en Gezondheid volgen de situatie nauwgezet op en contacteren iedereen die risico loopt. Ondertussen besliste de uitbaatster na overleg met het gemeentebestuur, wijselijk om de zaak preventief uit voorzorg tijdelijk te sluiten.

Het gemeentebestuur overlegt ondertussen dagelijks met de huisartsen over de situatie in de gemeente. “De conclusie van dit dagelijks overleg is op vandaag nog steeds dat bijkomende maatregelen niet nodig zijn”, aldus schepen Jonckheere. “Wel blijft het zeer belangrijk dat iedereen maximaal alle maatregelen naleeft.