Stichter en gewezen voorzitter van De Drevetrotters overleden Erik De Block

25 december 2019

10u54 0 Zonnebeke In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Victor Vanheule (94) uit Zonnebeke overleden. Hij behoorde tot de stichters van wandelclub De Drevetrotters en was ook hun voorzitter.

Victor was de weduwnaar van Maria Verbeke. Hij werd geboren in Staden. De NMBS speelde een belangrijke rol in het leven van Victor Vanheule. In 1941 werd hij brievenbesteller bij de spoorwegen. Een jaar later zat hij aan het loket van het station van Zonnebeke en werd nadien treinwachter. Hij sloot zijn loopbaan af als hoofdtreinwachter.

De Drevetrotters werden gesticht in 1974. Het doek viel in juli 2017. Toen waren er 270 leden, onder wie 160 actieve wandelaars. Ze organiseerden in het verleden bekende evenementen als de Driedaagse Kaaswandeltocht en de Warme Wijntochten. Het was destijds in onze provincie één van de grootste wandelclubs met in de topjaren 300 à 350 leden, van wie 200 à 250 actieve wandelaars. Enkele bestuursleden waren op hoge leeftijd en omwille van geen opvolging werd de club ontbonden.

Bijzonder groot was de inzet van Victor Vanheule voor het socio-culturele leven in Zonnebeke. Zo hielp hij mee de bloedgiften organiseren en behoorde tot de stichters van de ondertussen verdwenen Zonnefeesten. Victor was ook gids.

Hij was de vader van een dochter Lieve. Er is daarnaast ook nog een kleinzoon Emanuel. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 28 december om 10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Zonnebeke.