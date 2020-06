Spoorlijn 64 zondag één seconde na middernacht een uur open, “inpilzen kan geen kwaad” Erik De Block

06 juni 2020

11u37 0 Zonnebeke De horeca mag terug starten op maandag 8 juni? Dan laat uitbater Kristof Foulon van café Spoorlijn 64 in de Langemarkstraat in Zonnebeke geen seconde verloren gaan. Het café opent zondagnacht één seconde na middernacht en kan je daar dus de eerste cafépint gaan drinken.

“59 minuten later gaat het café weer dicht”, zegt de cafébaas die dus niet verlegen is voor een stunt. “Onder het motto van ‘het weer gewoon worden’ en ‘inpilzen kan geen kwaad’ doe ik dus een uur open.”

Het initiatief blijkt volledig volgens de regels te zijn. Voor alle duidelijkheid: het wordt geen heropeningsfeestje. Alle opgelegde maatregelen zullen nageleefd worden en Kristof Foulon verwacht dat de klanten de nodige discipline zullen hebben, ook de komende dagen, weken en maanden.

Elders in het land besloten cafébazen in Pepingen, Turnhout en Wijgmaal ook al om één seconde na middernacht de deuren te openen. De stunt in Spoorlijn 64 valt bovendien uitgerekend in het weekend dat in normale omstandigheden de driedaagse Zonnebatjes gingen doorgaan.