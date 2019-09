Spookhuis in gewezen hotel op Colaertplein,

organisatoren verhuizen na drie edities in Beselare naar Ieper Erik De Block

04 september 2019

17u59 8 Zonnebeke In de aanloop naar Halloween krijgt Ieper er alvast een publiekslokker bij. In de stationsbuurt komt er op het Colaertplein een …spookhuis. Het zal op minimum vijf data te bezoeken zijn. De organisatoren verhuizen na drie edities in Beselare naar Ieper.

Huiveringwekkend gekrijs, eeuwenoude schaduwen en donder en bliksem: het zal allemaal te beleven zijn in Hotel 13. De organisatoren achter al dit onheil: de broers Sam en Tom Clauw en Bjorn Deruyter uit Beselare. Zij richtten drie jaar geleden voor de eerste keer een doorloopspookhuis in. Twee jaar geleden was dat in twee leegstaande woningen in de Oude Kortrijkstraat en eigendom van Optiek Cardoen. Eén van die huizen werd afgebroken en dus moest het trio op zoek naar een andere locatie. Vorig jaar belandde men in een woning in het begin van de Geluwestraat, in de schaduw van de Sint-Martinuskerk. Ook dat spookhuis ging tegen de vlakte.

Van Beselare gaat het dus wat verderop naar Ieper. Het gaat alvast om een pand met een rijk verleden. “Omstreeks 1920 werd daar hotel Skindles gebouwd”, zegt Sam Clauw. Tot drie jaar geleden bevond zich daar het Justitiehuis en staat het ondertussen leeg. Het overheidsgebouw wordt nu beheerd door vastgoedonderneming Prevenda.”

“We hadden contacten met het gemeentebestuur van Zonnebeke maar die zaten in het slop. De oude pastorie in combinatie met het gewezen gemeentehuis op Beselareplaats was een mogelijke optie. We keken dan ook in de richting van het naburige Langemark waar een vleugel van het rusthuis leeg staat. Tot we in onze zoektocht een aanbieding van de stad Ieper kregen. We vonden het zodanig interessant dat we het niet konden weigeren. Aan de ene kant vinden we het deels wel spijtig dat we vertrekken uit Beselare.”

“Op de locatie aan het Colaertplein in Ieper gaan we over veel meer parkeermogelijkheden beschikken en zullen we een groter publiek bereiken. We mikken op drieduizend bezoekers. Het pand bestaat uit een kelder, drie verdiepingen en een zolder. We gaan twee verdiepingen gebruiken. Niet heel het gebouw dus want het zou anders te groot uitvallen.”

De organisatoren zijn momenteel op zoek naar acteurs. “We tekenden al plannen uit”, zegt Sam. “Sowieso is er nog heel veel werk. We zijn al volop bezig. Per avond hebben we minimum vijfentwintig figuranten nodig. Voor de opbouw kunnen we rekenen op veel vrienden. Ze komen van overal. Tot zelfs uit Antwerpen, Lokeren en Sint-Niklaas. We zoek ook op zoek naar partners die het evenement financieel willen steunen.”

“Hoe meer sponsors, hoe meer we kunnen investeren in kledij en grime. We zitten met heel wat extra kosten. We betalen ook een vergoeding voor het gebruik van het pand. We huren ook een opslagruimte. De communicatie verloopt volledig via de stad Ieper die hoopt dat we extra dagen gaan voorzien.”

De vijf data zijn vrijdag 25 oktober, zaterdag 26 oktober, donderdag 31 oktober, vrijdag 1 november, zaterdag 2 november. “Vorig jaar kostte een ticket twee euro, nu zal dat vijf euro worden”, zegt Sam. “Precies omwille van de extra kosten. We gaan iedere keer groepjes van vijf, zes bezoekers toelaten. Zo krijgen ze een maximale beleving van minimum een half uur.”

Meer info op www.daementia.be.