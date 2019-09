Slagerij Vandeputte viert honderdste verjaardag: “Er bestaat geen mooiere job dan kwalitatieve basisproducten verwerken tot een feestelijk diner” Erik De Block

26 september 2019

18u57 2 Zonnebeke Slagerij Vandeputte in de Ieperstraat in Zonnebeke bestaat honderd jaar en viert dat komend weekend. De slagerij onderging een metamorfose en stelt die vrijdag en zaterdag voor aan de klanten met een groots openingsweekend. “Onze filosofie is nog altijd dezelfde: innovatie met respect voor het ambacht”, zegt zaakvoerder Hein Devos.

Het is begonnen met Jules Vandeputte in De Slachter, toen een combinatie van beenhouwerij en café. Mieke Vandeputte en haar echtgenoot Hein Devos zijn ondertussen de derde generatie en runnen de zaak sinds 1993. “Onze filosofie is nog altijd dezelfde: innovatie met respect voor het ambacht”, zegt Hein. “Er bestaat geen mooiere job dan kwalitatieve basisproducten verwerken tot een feestelijk diner. In onze winkel bieden we meer dan zeventig meter topgerechten aan tegen een eerlijke prijs. Het is alle dagen hard werken, maar we profileren ons graag als een ambachtelijk bedrijf. We hebben een hele evolutie doorgemaakt naar een totaalaanbod”, gaat Devos verder. “We zijn meer dan vlees, bereide gerechten, vis en charcuterie. De klanten vinden hier ook brood, groenten, fruit, kaas, desserts. In totaal werken hier meer dan dertig mensen. We zijn bijzonder fier op ons team.

Metamorfose

De winkel heeft een oppervlakte driehonderd vierkante meter. Een troef is de ruime parking voor vijftig auto’s. Een extra troef is ook de ligging. “De Ieperstraat is een drukke verbindingsweg tussen Ieper en Roeselare. Daarnaast hebben we ook enkele verdeelpunten, zoals bakkerij Klaas in Wervik en Delhaize in Roeselare. Ook online bestellen is mogelijk”, legt Devos uit. “Naast de metamorfose in de winkel, heeft de zaak voortaan ook een nieuw logo en een nieuwe naam. “We spreken niet langer over Culinair Huis Vandeputte, maar kortweg Vandeputte”, legt de zaakvoerder uit. “Met Vandeputte keren we terug naar de basis. De winkel heeft nieuwe kleuren en een moderne look. Eigentijds, een nieuwe uitdaging.”

Mieke en Hein hebben twee zonen Florijn (22) en Bert (21). “Floris werkt sinds deze week mee in de zaak”, zegt zijn vader trots. “Maar of hij onze opvolger wordt, valt nog af te wachten.”

De eeuweling viert de bijzondere verjaardag met een dubbele wedstrijd. Tot begin december krijgt elke klant per aankoop van tien euro een gratis kraslotje. “Een heel jaar pakken we ook uit met een wedstrijd met elke week een vraag over de winkel of een product. Daarbij zijn elke week twee winnaars. Om te starten, is dat deze week racletteschotel voor vier personen”, besluit Devos.