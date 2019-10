Sint-Maartensbier is nieuw: goudblond en van hoge gisting Erik De Block

30 oktober 2019

In café d'Oude Timmerie in de Roeselarestraat in Zonnebeke is voortaan ook het Sint-Maartensbier (33 centiliter) te proeven. Het gaat om een goudblond bier (7,3 procent alcohol) van hoge gisting en met hergisting. Bram Vandewalle van Castalia uit Zonnebeke is de brouwer. Met een passie voor geschiedenis, Griekenland en natuurlijk artisanaal brouwen zag Castalia Craft Beers eind 2016 het levenslicht.

Naast Clio, Urania en Thaleia is het gamma nu dus uitgebreid met het Sint-Maartensbier. Aanleiding is het uniek en groots Sint-Maartensfeest vanaf volgende week week in het prachtig Kasteeldomein. Het landhuis wordt er omgedoopt tot het huis van Sint-Maarten. Bezoekers zullen er het Sint-Maartensbier kunnen proeven in de grote loungetent.